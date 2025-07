O candidato da coligação PSD/CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz garantiu, hoje, que caso ganhe as eleições dará prioridade à construção de habitação acessível. Saturnino Sousa considera que a habitação é uma grande preocupação das famílias madeirenses para a qual o município de Santa Cruz, ainda não deu resposta.

Frente ao Conjunto Habitacional das Eiras, uma obra das duas obras de habitação do Governo Regional realizadas na freguesia do Caniço, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, e que vão disponibilizar 84 fogos, o candidato da coligação elogiou o investimento de 15 milhões de euros feito no concelho e referiu que este é um exemplo que tem de ser seguido pela autarquia.

Saturnino Sousa lamentou que a Câmara de Santa Cruz não tenha sido capaz de captar fundos comunitários e nacionais para resolver o problema de habitação no concelho. Deu como exemplo o programa “1.º Direito”, do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que não foi aproveitado pela autarquia santa-cruzense.

“Há câmaras municipais na Região que o fizeram, como o Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, São Vicente e Porto Santo. Aprovaram em tempo útil a sua Estratégia Local de Habitação e depois conseguiram celebrar os contratos com o IHRU por forma a garantirem o financiamento”, exemplificou Saturnino Sousa.

“Santa Cruz aprovou tarde a estratégia de habitação, foi apenas em 2023, e, ainda, não conseguiu estabelecer o protocolo com o IHRU, que permitiria ter acesso aos financiamentos”.

A coligação PSD/CDS-PP fala de uma “oportunidade perdida de fazer mais pela população, através do financiamento a fundo perdido do IHRU”, e por isso diz que é tempo concretizar a construção de casas para todos.

“É fundamental que se avance rapidamente com este processo, por forma a que se consiga, ainda, celebrar o protocolo e ter acesso a financiamentos antes do final do programa, que termina em 2026. Caso sejamos eleitos, a nossa proposta passa por avançar rapidamente com este processo por forma a trazer mais e melhor habitação para as pessoas de Santa Cruz”, assegurou Saturnino Sousa.