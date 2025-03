O Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, a necessidade de pôr fim à corrupção entre a política e os negócios na Região e propõe a aprovação de um regime de incompatibilidades e impedimentos que abranja os titulares de cargos políticos na Madeira.

“Nós vamos a eleições porque metade dos membros do Governo regional são arguidos e suspeitos de alegada corrupção. E muitos desses atos que estão a ser investigados são atos que foram praticados entre os detentores de cargos políticos e os detentores de empresas na nossa Região”, declarou a candidatura.

“O Bloco de Esquerda desde há muitos anos diz que é preciso acabar com a corrupção, é preciso acabar com tudo aquilo que tem existido de mau entre a política e os negócios. Os negócios mal explicados, os negócios que favorecem aqueles que efetivamente cresceram à sombra deste regime”, argumentou ainda.

Nesse sentido, o BE propõe a aprovação de um regime de incompatibilidades e impedimentos que abranja os titulares de cargos políticos na Madeira.

“Não podemos aceitar que continuemos na nossa Região a ter, por exemplo, deputados nesta casa que votam leis num dia e que, no dia seguinte, os vai beneficiar enquanto empresários ou enquanto detentores de muitos dos negócios com o governo da Região”, aponta, responsabilizando o PSD pela recusa em avançar com este regime.

“É possível acabar com a corrupção e, por isso, o BE avançará assim que esteja no parlamento com uma proposta de revisão do estatuto político-administrativo que vá no sentido de garantir que o regime de incompatibilidade e impedimentos, que já existe a nível nacional, que seja estendido aos titulares de cargos políticos na nossa Região”, remata.