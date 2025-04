O Google Developers Group (GDG) Madeira, em parceria com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, anunciou hoje a realização de duas talks sobre o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de aplicações web: ‘Supercharge Your Web Apps with Gemini’ e ‘Gemini, Gemma as Foundations and the Agent Development Kit as Maestro’.

O evento terá lugar no dia 28 de abril, a partir das 18h45, na sede da Ordem dos Engenheiros, e conta com a participação de especialistas de relevo na área da tecnologia.

Com entrada gratuita, mediante inscrição prévia, esta iniciativa visa proporcionar uma abordagem prática e acessível às novas ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pela Google, com destaque para o modelo Gemini, o Google AI Studio e o Agent Development Kit (ADK).

O público terá oportunidade de conhecer as potencialidades destas tecnologias, desde a criação de conteúdos até à construção de agentes inteligentes que coordenam soluções complexas com IA.

O evento contará com a presença de Fellyph Cintra, Google Developer Expert, e Victor Pugliese, investigador no Instituto Superior Técnico em Lisboa, que conduzirão as apresentações e sessões práticas. Estas talks são direcionadas a profissionais da tecnologia, estudantes, developers e curiosos sobre o futuro da web com IA.

Conheça a programação do evento:

18:45 – 19:00 | Receção dos participantes19:00 – 19:20 | Supercharge Your Web Apps with Gemini19:20 – 19:30 | Sessão de Perguntas e Respostas19:30 – 19:50 | Gemini, Gemma as Foundations and the Agent Development Kit as Maestro19:50 – 20:00 | Sessão de Perguntas e Respostas20:15 | Encerramento com convívio

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através do link: https://gdg.community.dev/e/m5jvk4/