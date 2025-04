Bom dia e bom fim de semana!

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), realiza-se o Café Memória da Madeira com o tema “Os cuidados de higiene oral diários – expetativas, limitações e dicas”, com Catarina Nepomuceno, médica dentista Diferenciada em Geriatria.

- A Semana da Cultura da Ribeira Brava abre portas às 10h00. Ao longo do dia, junto à Escola Secundária Pe. Manuel Álvares, na Nova Praceta, há um programa diversificado com atividades musicais, teatrais e culturais. Pelas 18h00, Raul Minh’Alma marca presença na Tenda Principal.

- Os confrades da Confraria Enogastronómica da Madeira que participam no XXV Grande Capítulo visitam o concelho de Machico. Às 11h00, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, haverá uma receção.

- Na Sé do Funchal, às 11h00, o bispo D. Nuno Brás preside à missa de ordenação diaconal do seminarista Marcos Rebelo e de ordenação presbiteral do diácono Tiago Andrade.

- Às 20h00, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, o concerto ‘Elas e o Jazz’ com a Orquestra de Jazz do Funchal.

- Na Feira do Livro de Santa Cruz, na Promenade dos Reis Magos, Caniço, às 21h00, pode assistir ao concerto de António Zambujo e o madeirense André Santos.