Duarte Pontes é o novo Chefe de Gabinete de Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, segundo foi revelado hoje em comunciado.

Luís Nuno Olim, até agora Chefe de Gabinete da presidente da Câmara Municipal do Funchal, irá abraçar novos desafios profissionais, pelo que, a partir de 1 de julho, deixará as suas funções na autarquia, que assumiu com a vitória da coligação Funchal Sempre à Frente, liderada por Pedro Calado, em setembro de 2021.

Nas últimas semanas, o Gabinete de Cristina Pedra tem estado a preparar a transição de pastas para o novo titular das funções de Chefe de Gabinete, pelo que se têm sucedido as reuniões, de forma a que essa transição seja feita de forma eficiente e estruturada, já a partir do início de julho.

A escolha de Cristina Pedra para o novo Chefe de Gabinete recaiu sobre Duarte Pontes (à direita na foto), um quadro qualificado do Município do Funchal, com formação em Direito e experiência nas funções, uma vez que já as desempenhou em outro município da Madeira.