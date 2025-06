No passado dia 18 de junho, a Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), em parceria com a Associação POIOMAR, dinamizou o workshop ‘Explorar Possibilidades: A Inteligência Artificial como Parceira de Investigação nas Ciências Sociais e Humanas’, uma iniciativa formativa que reuniu docentes, investigadores, formadores e técnicos com interesse na aplicação da IA em contextos académicos, profissionais e criativos.

A sessão, conduzida por Rita Macedo, Professora Associada no Departamento de Conservação e Restauro da Universidade NOVA de Lisboa, e Robert Wiley, artista e docente na mesma instituição, proporcionou uma reflexão sobre o papel da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio em diferentes atividades.

Durante o workshop, os participantes foram introduzidos à arte do prompting, a criação de comandos eficazes e subtis para interagir com plataformas de IA, e tiveram oportunidade de testar ferramentas generativas, pouco conhecidas, para desenvolvimento de ideias, escrita académica e exploração bibliográfica. Foram ainda abordadas as implicações éticas, intelectuais e disciplinares da utilização da IA no trabalho académico.

A formação teve lugar na Sala 1 da DTIM (Calçada de Santa Clara, Funchal), que lotou a sua capacidade, contando com a participação de profissionais de várias áreas, incluindo técnicos superiores, inspetores, especialistas de informática e técnicos da área da educação. “Esta iniciativa reforça o compromisso da DTIM em promover o pensamento crítico, a criatividade e a inovação na formação contínua dos profissionais, alinhando-se com as tendências emergentes da transformação digital no setor educativo e científico”, aponta a organização, em comunicado.