Os formandos do Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores receberam, no dia 23 de julho, os certificados que atestam a conclusão do curso da responsabilidade da DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira.

“Esta formação, realizada em regime b-learning, combinou sessões presenciais e online, totalizando 90 horas. Destinada a quem pretende obter o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP), imprescindível para a atividade de formador, a ação foi complementada pela entrega de um certificado próprio da DTIM a cada participante. A sessão decorreu na sede da associação, na Calçada de Santa Clara, e contou com a presença do Diretor-Geral, do Presidente do Conselho Diretivo e da Presidente da Assembleia Geral da DTIM. O momento foi de celebração e convívio entre formandos, equipa técnica e direção”, informa nota às redações.