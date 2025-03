O Dorisol Hotels convida todas as mulheres e apreciadores da boa gastronomia para uma experiência única no Dia da Mulher, dia 8 de março, no Rooftop do Hotel Mimosa. O evento promete uma noite memorável com live cooking, um menu exclusivo e uma vista deslumbrante sobre o Funchal.

Entre as 19h30 e as 21h30, os participantes poderão degustar um menu cuidadosamente elaborado pelo chef do hotel, que combina sabores asiáticos e contemporâneos em três momentos de puro prazer gastronómico.