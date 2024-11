A Escola Secundária de Francisco Franco destacou-se na edição de 2024 do “Prémio Casa das Ciências”, ao ser reconhecida na categoria de Ilustração com duas distinções nacionais, revelou hoje o estabelecimento de ensino em comunicado.

Os alunos Afonso Tomás Henriques da Gama (11.º12, 2022/2023) e Diana Carolina Sousa Santos (11.º14, 2023/2024) participaram no concurso com ilustrações desenvolvidas no âmbito do projeto “As potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas”, na disciplina de Desenho A, sob a orientação da professora Isabel Lucas.

Os trabalhos, realizados com lápis de cor, exploraram o papel dos insetos nos ecossistemas.

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no dia 27 de novembro, na Biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). O evento contou também com uma palestra inspiradora da investigadora Joana Rodrigues, do Instituto de Ciências da Terra da Universidade do Minho.

Na edição de 2024, a aluna Diana Carolina Sousa Santos foi distinguida com o Certificado de Mérito pela ilustração do Grylus bimaculatus De Geer, em suporte de folha A2 cinzento-escura, com lápis Faber-Castell. A imagem faz parte da coleção do Museu História Natural do Funchal