No decorrer do Cortejo da flor, o grupo FT Fitness team convidam a uma visita ao ‘Paradise’, um projeto muito animado, com músicas intensas como ‘Let’s twist again’ ou ‘The sound of freedom’. A homenagem às flores tem sido uma constante em cada grupo, numa exortação à alegria e esperança num mundo melhor.

A avenida continua a receber a grande festa das flores, agora com ‘Poeira d’Enigmas’ e o tema ‘Ilha dos sonhos, um refúgio entre o céu e o mar’.