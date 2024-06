A dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira, diminuiu, no final do 1º trimestre deste ano, cerca 66,5 milhões de euros, o que corresponde a (-1,3%) face ao final do trimestre anterior, e decrescido 89,5 milhões de euros comparativamente ao período homólogo.

A informação consta de dados da Direção Regional de Estatística que adianta que no final do primeiro trimestre deste ano, ou seja, em março, a dívida bruta estava nos 4 935,8 milhões de euros.

Ainda segundo a mesma entidade, analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro, observa que, no 1.º trimestre de 2024, o peso dos empréstimos foi de 39,8% (44,5% no trimestre homólogo) e da dívida titulada foi de 60,2% (55,5% no 1.º trimestre do ano anterior).

Ainda segundo os dados da Direção Regional de Estatística, o Governo Regional é responsável por 96,7% do total da dívida e as empresas públicas classificadas no perímetro da APR por 3,3 %.

No final do 1.º trimestre de 2024, a dívida líquida de depósitos rondou os 4 729,9 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 75,5 milhões de euros (-1,6%) face ao final do trimestre anterior, e decrescido 106,8 milhões de euros (-2,2%) comparativamente ao período homólogo.