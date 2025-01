O diretor regional de Juventude, André Alves, iniciou um conjunto de visitas às associações juvenis que são apoiadas no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Associativismo Jovem, com o propósito de conhecer e colaborar no plano de atividades para 2025 das instituições apoiadas.

A iniciativa começou com uma deslocação à sede da Associação Grupo de Jovens da Camacha, que tem por objeto a integração dos jovens para a vida pastoral e social da comunidade, promovendo ações que desenvolvam a formação cívica.

Constituída em 2019, este grupo de jovens tem por missão organizar um total de 52 atividades ao longo de 2025, nas áreas da educação e formação.

O desenvolvimento de ações religiosas, culturais e recreativas na comunidade paroquial, de apoio às necessidades da população, bem como a promoção de encontros culturais e recreativos na comunidade são igualmente apostas desta associação, que pretende também promover o bem-estar da juventude local e dinamizar eventos que promovam o envolvimento dos jovens da Região Autónoma da Madeira.

No âmbito das ações programadas, a Associação Grupo de Jovens da Camacha prevê chegar a cerca de 700 jovens.