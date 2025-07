O diretor-Geral da Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), José Miguel Sousa, foi um dos oradores convidados no V Seminário do Centro de Formação Minerva. Este ano, o evento foi subordinado ao tema ‘O Bem-Estar e a Escola Digital: Construir Pontes, Criar Equilíbrios’, que decorreu nos dias 10 e 11 de julho no Grande Auditório da Coimbra Business School | ISCAC.

A intervenção, integrada no painel “A Formação Contínua de Professores: que Futuro?”, versou sobre o projeto ContinueUP, uma Erasmus+ Teacher Academie coordenada pela European Schoolnet, em que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia é parceiro efetivo desde 2023, nomeadamente sobre o curso em formato MOOC (Massive Open Online Course / Curso Online Aberto e Massivo).

Segundo a nota de imprensa, “a intervenção do diretor da DTIM foi ainda uma oportunidade para dar a conhecer os resultados de sucesso dos MOOC integrados no DigicAP, um projeto de capacitação digital a distância para a Administração Pública da RAM, desenhado pela DTIM e cujo modelo pode ser redesenhado para outros públicos. O painel contou com a participação do Presidente do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, Rui Trindade, e teve a moderação de Nicolau Borges, da Direção-Geral da Administração Educacional”.

O seminário anual, que contou com mais de duas centenas de participantes, já faz parte do calendário de eventos nacionais ligados à educação, sendo ainda uma mostra de projetos das escolas associadas ao Minerva, sempre alocados ao mote: capacitar, colaborar e partilhar. O seminário reuniu especialistas nacionais e internacionais, decisores políticos, docentes e técnicos educativos, abordando temas como: laboratórios LED e a escola digital; ferramentas para construir uma “Happy School”; formação contínua; saúde mental e bem-estar digital; cidadania digital na Europa e projetos Erasmus+ e mobilidades internacionais. A sessão de Abertura foi presidida por Luísa Oliveira, Secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa.