A Direção Regional de Saúde, em comunicado, recorda que, em todo o mundo, novembro “pinta-se de azul, para assinalar” o Mês de Prevenção do Cancro da Próstata. “Este é um mês para sensibilizar, consciencializar e destacar a saúde do homem, em particular, no que respeita à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro da próstata”, refere.

“Atualmente, o cancro da próstata é o quarto mais frequente no mundo, e a segunda causa de morte mais frequente nos homens, de acordo com dados de 2022, do Global Cancer Observatory (Globocan). Em Portugal, o cancro da próstata é o mais frequente no homem e na Região, é o quarto tumor maligno mais frequente, com 132 casos reportados em 2022. O cancro da próstata, é uma doença, por norma, silenciosa, de lenta evolução e assintomática na fase inicial (os sintomas podem demorar anos até se manifestarem)”, acrescenta.

Mais alerta a direção regional para que esteja atento a estes sinais de alarme: -incapacidade em urinar ou urinar em pequenas quantidades; urinar mais frequentemente, especialmente durante a noite; sentir dor pélvica ou ter incontinência urinária; urina com sangue; dor frequente na parte de baixo das costas, quadris e da parte alta dos músculos; dor ao ejacular; presença de sangue no sémen.

“O diagnóstico precoce é determinante: Se tem mais de 50 anos ou suspeita ter algum problema na próstata, consulte um médico urologista ou o seu médico assistente. Todos os homens com mais de 50 anos de idade devem fazer o rastreio anualmente, que consiste na realização de uma análise de sangue e toque retal (para detetar a existência de alguma irregularidade que possa indicar cancro).Contudo, se houver história familiar significativa de cancro da próstata (pai, irmão, avô, tios), este rastreio deverá ser feito a partir dos 45 anos. Embora hoje existam mais opções terapêuticas para tratar esta doença, quanto mais cedo for detetada, maior serão as hipóteses de sobrevivência, uma vez que o diagnóstico tardio está habitualmente associado a um pior prognóstico”, atenta.

“Porque este é o mês de sensibilização para esta problemática”, a DRS convida a população para aderir ao movimento ‘Novembro azul’: “adotar um estilo de vida saudável, fazer o seu rastreio e/ou passar esta mensagem!”

“O diagnóstico precoce salva vidas. É fundamental para melhores resultados de tratamento. Faça o seu Rastreio!”, apela.