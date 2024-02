A Direção Regional da Saúde (DRS) reforçou, em comunicado, as recomendações para o Carnaval, alertando para alguns riscos para a saúde e bem-estar.

“Não esquecer a toma da medicação, conforme indicação do médico ou farmacêutico, hidratar bem a sua pele antes e após o uso de pinturas faciais, preferir os produtos cosméticos hipoalergénicos, de forma a evitar possíveis irritações cutâneas, se usar lentes de contato, colocá-las antes de começar a maquilhagem, ter precaução ao utilizar lantejoulas e purpurinas, sobretudo à volta dos olhos, usar protetor solar, diariamente, independentemente do estado do tempo, não se esquecendo de reaplicar a cada duas horas, evitar excessos: modere o consumo de bebidas alcoólicas, hidratar-se, bebendo água regularmente, principalmente ao participar em cortejos alegóricos, tentar descansar o suficiente entre eventos. O sono é essencial o bom funcionamento do organismo, na intimidade, para se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, usar preservativo”, são alguns dos concelhos deixados pela DRS.