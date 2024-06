Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas toma posse a 22 de junho

A tomada de posse da Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (SJ) ocorrerá no próximo dia 22 de Junho, pelas 10h00, na sede regional do SJ ao Largo do Corpo Santo 14/16, Funchal, segundo nota enviada à redação.

Recorde-se que a nova direção, eleita para o triénio 2024/26, será presidida pelo jornalista Filipe Gonçalves e tem por lema ‘Juntos, em missão, pelo futuro do jornalismo’.

Ainda segundo a nota enviada à redação, as eleições “tiveram uma participação muito significativa, com mais de 60% dos sócio do SJ da Madeira a exercerem o seu direito de voto”.