Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, e a vereadora Helena Leal visitam pelas 14h30 a conclusão das obras de requalificação do Clube Desportivo ‘Os Especiais’, na Rua Dr. William Eduard Clode, n.º 2, freguesia de Santo António.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 11 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Galeria Tratuário apresenta Evangelina Sirgado de Sousa, escultora madeirense e pioneira da arte digital em Portugal, com a exposição ‘... da luz natural’. A exposição é inaugurada pelas 18h00, e estará patente até ao dia 26 de setembro.

* Pelas 18h00, a Expomadeira recebe a visita do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

* Pelas 21h00, a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com a Orquestra de Cordas ‘Madeira Camerata’, sob a direção musical do violinista Norberto Gomes, que terá lugar no Hotel Royal Savoy.

* Arranca hoje a 25.ª edição do Funchal Jazz, no Parque de Santa Catarina. A partir das 21h30, a abertura do evento é da responsabilidade de João Barradas Trio, que convida o guitarrista norte-americano Jonathan Kreisberg. Ambrose Akinmusire convida o público, logo a seguir, para ‘Honey from a winter stone’, fechando dessa forma o primeiro dia de jazz.