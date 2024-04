Diagnóstico Social do Imaculado já analisou mais de 50 indicadores

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a desenvolver o I Diagnóstico Social da Freguesia, um processo que se iniciou em 2023 e que já analisou mais de meia centena de indicadores estatísticos de diversas áreas de impacto social.

A próxima fase tem em vista o aumento de indicadores analisados no decorrer do ano anterior e pretende envolver mais de vinte entidades regionais e da freguesia, bem como com a participação direta da população, sobretudo a partir do segundo semestre deste ano.

Para o presidente Pedro Araújo, este trabalho resultará num conjunto de “evidências que apoiarão a tomada de decisões para as políticas públicas do Imaculado, mas também ao nível técnico na administração, gestão e prática profissional das instituições da freguesia”.

O autarca salienta que o objetivo fundamental deste I Diagnóstico Social da Freguesia é “fomentar um trabalho informado, em rede e apoiar o empreendedorismo social, em prol do desenvolvimento socioeconómico e humano do território”.

Acrescenta ainda que é pretendido “acompanhar problemáticas e potencialidades da freguesia, visando monitorizar resultados sistémicos das medidas tomadas”, através das orientações do diagnóstico, com foco “numa gestão adequada de recursos e eficiência do apoio à população”.

Este é um trabalho garantido por uma equipa de profissionais, voluntários, em conjunto com os serviços da Junta de Freguesia, parceiros sociais e acompanhado pela Comissão Social da Freguesia do Imaculado.

A apresentação pública do I Diagnóstico Social do Imaculado Coração de Maria está agendada para o primeiro trimestre de 2025, conforme cronograma estabelecido pela equipa que está a coordenar o processo.