Bom dia!

- Pelas 9h30, no Museu de imprensa da Madeira, arranca o XI Seminário de Educação de Câmara de Lobos.

- O auditório do Fórum Machico acolhe, a partir das 9h30, a 3.ª edição da Conferência Ecos Machico dedicada ao Restauro da Natureza.

- No auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, às 9h30, a sessão de abertura da formação em Regime Jurídico da Responsabilidade Emergente do Pagamento Indevidos de Prestações da Segurança Social.

- Pelas 10h00, o secretário regional da Agricultura e Pescas visita o Engenho do Porto da Cruz.

- No salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, às 11h00, ocorre a apresentação da Antologia da Música na Madeira, dedicado à obra sinfónica Rapsódia nº 1: Cantos Populares da Ilha da Madeira, composta por Manuel Ribeiro.

- Às 11h00 e às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a companhia de teatro Maratona apresenta o espetáculo de teatro-dança ‘Uma coisa de sangue’.

- Às 11h30, a empresa Libargel – Alimentos Congelados, no Caminho da Ribeira Grande 59, Santo António, Funchal, recebe a visita do presidente do Governo Regional e do Secretário Regional de Economia.

- O Muro da Solidariedade, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor 2025, realiza-se às 14h30, na Exposição da Flor (Largo da Restauração), no Funchal.

- A sala da Assembleia Municipal recebe, às 14h30, a conferência ‘Funchal: Educação para a Cidadania Digital’.

- Acontece às 15h00 a entrega de prémios do V Festival Regional de dança Escolar, integrado no Programa da Festa da Flor.

- A inauguração da nova Loja One MNRealty Madeira, está prevista para as 15h40, Rua 31 de Janeiro, nº 81, Galerias 31 de Janeiro, Loja 12.

- Pelas 16h00, no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira, tem lugar o encerramento do CriaPOESIA.

- O seminário dedicado ao tema ‘A Museologia em rede e o trabalho colaborativo: Madeira e Açores’ vai decorrer a partir das 16h00, na sala do senado, Universidade da Madeira, no Campus da Penteada.

- A partir das 17h00, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, realiza-se a cerimónia de entrega dos diplomas aos estudantes da 1.ª edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais.

- Às 17h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal, é apresentado o livro ‘O Drama de Afonso VII de Portugal’, de Henrique Levy.

- Pelas 17h30, a abertura da conferência Re-Imagining Self-Determination, promovida pela Organização das Nações e Povos Não Representados (UNPO).

- Começa hoje a Semana do Advogado. A sessão solene de abertura está agendada para as 18h00.

- A sessão do 510.º aniversário da freguesia de São Jorge está marcada para as 18h00, naquela localidade.

- Às 19h00, na FNAC Madeira, a gravação do sétimo episódio do podcast ‘Madeira Soundscape’, com o artista madeirense CORVO.