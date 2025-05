A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude disse hoje que os trabalhadores “não têm razões de queixa” na Madeira.

“É natural que os trabalhadores queiram sempre mais, é natural que os empregadores também reivindiquem outras realidades”, referiu, considerando que a relação entre patrões e empregados “é como numa casa e numa família: os pais querem sempre mais e os filhos querem sempre mais”.

Na cerimónia de deposição de flores no monumento do trabalhador, na Avenida Sá Carneiro, a governante defendeu, ainda assim, uma região autónoma “mais justa, mais solidária, para com todos”, construída a partir do diálogo entre as entidades empregadoras e sindicatos, e com “um ambiente laboral mais saudável, em vista sempre da dignidade dos trabalhadores”.