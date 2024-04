O Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro, recebe, amanhã, pelas 12 horas, o tradicional ato de deposição de flores.

A cerimónia de homenagem aos trabalhadores madeirenses será presidida pela secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, e contará com a presença da Direção Regional do Trabalho e da Direção Regional da Autoridade Regional para as Condições do Trabalho, representantes das Associações Patronais e Sindicais.

Ao longo do dia terão lugar diversas atividades promovidas por associações desportivas, que contam com o apoio do Governo Regional.

Destaque ainda para o ponto alto das comemorações, mais precisamente, o concerto comemorativo do Dia do Trabalhador, agendado para as 21 horas, no Parque de Santa Catarina com a atuação da artista Cuca Roseta, acompanhada pela Banda Militar da Madeira, sob a batuta do Maestro Tenente Luís Afonso.

Antes, pelas 19 horas, sobe ao palco a mítica banda madeirense Pilares de Banger, com um repertório composto por músicas originais.

O concerto tem entrada livre e as portas do Parque de Santa Catarina abrem pelas 18 horas.