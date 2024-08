Nas comemorações dos 516 anos da Cidade do Funchal, o presidente do Governo Regional disse que, nas sociedades atuais, há “uma propensão para a polarização” no discurso político, e, neste sentido, alertou para os “manipuladores com pezinhos de lã”.

No discurso no salão nobre da Assembleia Municipal, o presidente do Governo Regional também abordou os investimentos do executivo na cidade do Funchal, destacando, por exemplo, a aposta na habitação a custos controlados que está a decorrer na cidade, designadamente, com quatro empreendimentos novos.

Albuquerque falou ainda da circular que está a ser construída na cidade, que irá funcionar como alternativa à via rápida e vai garantir a qualidade da mobilidade na cidade, e evidenciou a construção da sala de concertos que está a ser edificada na Avenida Sá Carneiro, bem como a reabilitação total da Escola Ângelo Augusto da Silva.

No final da cerimónia, o Município do Funchal entregou medalhas de mérito a várias personalidades da cidade, bem como a funcionários da câmara.