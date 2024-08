O deputado municipal do PSD, Marco Pereira, diz que o Funchal está hoje melhor do que aquele que foi enxotando em 2021, quando a coligação “Funchal Sempre à Frente” assumiu os destinos da cidade.

O discurso do deputado municipal teve ainda várias críticas à oposição, em particular ao PS, e uma homenagem aos elementos que estão a combater as chamas nas serras”.