Bom dia!

- Pelas 9h30, no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, a sessão de abertura das Jornadas de Música Histórica ‘Notas no Tempo’.

- Entre as 9h30 e as 17h30, no auditório da sede do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, ocorre a ‘Formação de Direito Marítimo’.

- A cerimónia de lançamento da primeira pedra do Complexo Social de Santa Clara - Lar da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, à Calçada de Santa Clara, está agendada para as 10h00.

- Na sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira decorre, às 10h00, a reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

- Pelas 11h00, na Vila do Porto Moniz (Frente-Mar), acontece a cerimónia militar de Juramento de Bandeira do 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2024. Em simultâneo, decorre, entre as 9h30 e as 17h30, a exposição de meios militares.

- A entrega de prémios de mérito e cívico aos alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo é às 11h00, nas instalações do estabelecimento de ensino.

- Às 15h00, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, entrega a proposta de Orçamento, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 16h30, no salão nobre do Governo Regional da Madeira, realiza-se a conferência de imprensa para apresentar a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025.

- No Jardim do Almirante Reis, pelas 17h30, a UMAR Madeira assinala o dia 25 de Novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com uma ação de rua.

- O trio Grafite, constituído por Emanuel Inácio (Contrabaixo), Tomás Noronha (Saxofone alto) e Francisco Coelho (Bateria), atua, às 18h00, no Museu Henrique e Francisco Franco.

- No Centro Cultural e de Investigação do Funchal, à Rua do Matadouro, às 18h00, realiza-se a sessão pública de apresentação do novo número dos ‘Cadernos da Paz’, seguida de um debate sobre a edificação de uma cultura da Paz.

- A inauguração da sede do Clube de Criadores Ornitológicos da Madeira (CCOM) está prevista para as 18h30, no Parque Desportivo Água de Pena, Machico.

- Pelas 19h00, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, decorre a inauguração da exposição ‘Experiências Pictóricas’.

- No Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro), a partir das 19h30, o concerto de gala que assinala 30 anos da dupla Sandra & Ricardo.

- Às 20h00, no Espaço Multiusos do Porto Moniz, pode assistir ao concerto da Banda Militar da Madeira.

- Estreia às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Quem tem medo do Lobo Mau?’, dirigido por Rodrigo Costa.

- Às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, o MADS apresenta o musical ‘O Estranho Rapaz dos Desenhos’, de Eduardo Gaspar.