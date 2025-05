As celebrações do Dia da Criança começam mais cedo, no MadeiraShopping, espaço que volta a ser palco de ações diferenciadoras e de acesso gratuito, com uma programação repleta de magia e cor, que desafia os mais novos a darem asas à sua imaginação, nos dias 31 de maio e 1 de junho.

No sábado e no domingo, às 11h00, as atenções estão voltadas para o Mago Ebom, num espetáculo cheio de truques surpreendentes que envolvem desde lenços mágicos a bolas encantadas, passando por livros que se pintam sozinhos.

Embora a programação da manhã se repita nos dois dias – com o objetivo de chegar a mais crianças – as atividades agendadas para a tarde são diferentes. No dia 31 de maio, entre as 12h00 e as 14h00 e das 15h00 às 19h00, os mais pequenos vão poder divertir-se com pinturas faciais, tatuagens glitter e balões de modelar. Princesas, dragões, super-heróis: há espaço para todas as fantasias.

Já no domingo, nos mesmos horários, os visitantes mais pequenos são convidados a deixar a sua marca num mural coletivo presente no MadeiraShopping, onde podem expressar os seus desejos e sonhos, numa forma simbólica de mostrar o verdadeiro significado de ser criança.

As iniciativas decorrem no Piso 0 do centro comercial e reforçam o seu papel enquanto promotor de experiências com impacto positivo na comunidade.