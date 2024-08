O vento continua a condicionar hoje o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo e apenas três aviões aterraram desde a meia noite deste domingo.

Por esta altura, encontram-se cancelados mais de 50 voos de e para o Aeroporto da Madeira, situação que está a gerar um autêntico caos e revolta entre as largas centenas de passageiros em terra.

De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, conseguiram aterrar na Madeira aeronaves provenientes de Lisboa (11h13), Tenerife (14h06) e Londres (13h19).

As únicas três partidas de Santa Cruz ocorreram às 12h15, com direção a Lisboa, às 14h26, para Londres, e às 14h39 para Roma. 30 voos com partida da Madeira durante este domingo foram já dados como cancelados.