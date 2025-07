A iniciativa ‘Desporto na Praça’, promovida pela Câmara do Funchal, na Praça do Município, recebeu, hoje, a visita da vereadora com o pelouro da Juventude e Desporto, Helena Leal.

A iniciativa, que termina amanhã, tem como principal objetivo promover a prática de atividade física e a adoção de estilos de vida saudáveis.

Os participantes têm à sua disposição várias atividades de animação, lúdico-desportivas e pedagógicas, organizadas por entidades desportivas regionais.

Entre as atividades disponíveis, destacam-se: ténis de mesa, orientação, insufláveis, trampolins, karts, bicicletas, tiro com arco, e-sports, Twister, aula intergeracional, assim como diversas expressões artísticas, como pinturas faciais, desenhos e pinturas.

As iniciativas destinam-se maioritariamente a crianças inscritas em programas de ATL e campos de férias do Município do Funchal, e não exigem inscrição prévia.

Amanhã, as decorrerão apenas no período da manhã, entre as 10h00 e as 12h30.