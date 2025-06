Os deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República estiveram esta tarde reunidos com a administração da RTP/Madeira, na sequência das mudanças no canal, cuja emissão passa a ser controlada a partir dos estúdios de Lisboa.

No final do encontro, o deputado Pedro Coelho salientou que estão a ser desenvolvidas diligências no sentido de reverter essa situação, referindo que a direção da RTP/Madeira transmitiu aos parlamentares de que esta é “uma questão meramente operacional”, não interferindo na autonomia do canal madeirense.

”A RTP Madeira é uma empresa que diz muito aos madeirenses e portugueses e, nessa linha, a emissão saindo de Lisboa é, no fundo, como nós darmos a chave de nossa casa a um terceiro e quando damos a chave da porta de entrada, mais tarde podemos dar a chave da porta dos quartos. Portanto, esse é um princípio que nós não aceitamos”, sustentou o porta-voz dos social-democratas, garantindo que os deputados do PSD/Madeira no parlamento nacional vão tentar reverter a decisão tomada pela RTP a nível nacional.

A falta de um correspondente da RTP/Madeira no Porto Santo foi outro assunto abordado na reunião, já que é um desrespeito pelo princípio da continuidade territorial.