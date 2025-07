O deputado do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira Hugo Nunes é o candidato do partido à presidência do município de Câmara de Lobos nas eleições autárquicas de 12 de outubro, indicou a força política.

Hugo Ruben Ribeiro Nunes foi eleito em 2024 deputado para o parlamento madeirense e foi reeleito nas regionais deste ano, sendo vogal da comissão política regional do partido.

Ligado aos setores de construção civil e imobiliário, o candidato, que viveu 18 anos no concelho de Câmara de Lobos, “construiu laços profundos com a comunidade e conheceu de perto os problemas reais das famílias, dos jovens e dos pequenos empresários”, refere a informação enviada pelo Chega.

Segundo a nota, Hugo Nunes candidata-se com o propósito de “devolver dignidade ao concelho”.

“Chega de promessas que não saem do papel, chega de bairros esquecidos, de jovens perdidos na toxicodependência, de falta de habitação acessível, de trânsito caótico e de abandono do espaço público”, afirma.

Segundo o cabeça de lista, Câmara de Lobos “precisa de uma nova energia”, além de “uma onda que traga ordem, respeito e futuro”.

“Uma onda de mudança feita de verdade, ação e compromisso com as pessoas”, reforça.

O Chega salienta que esta candidatura também “representa uma nova forma de estar na política local: com coragem, com trabalho e com os olhos postos nas necessidades concretas de quem vive e sente Câmara de Lobos todos os dias”.

Neste concelho foi já anunciada também a candidatura de Celso Bettencourt (PSD) e Humberto Faria (IL).