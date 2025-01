O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou hoje que a depressão “GAROE”, que vai atingir os Açores e a Madeira atinja também o continente a partir de segunda-feira, com chuvas fortes acompanhadas de trovoada e granizo.

Segundo o IPMA, a depressão tem um sistema frontal associado, que deverá começar a afetar o estado do tempo em Portugal continental a partir da manhã de segunda-feira, com previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente de granizo, situação que deverá manter-se até quarta-feira.

O IPMA prevê ainda para o continente vento do quadrante sul que irá aumentar gradualmente, em especial no litoral e terras altas, onde as rajadas poderão atingir os 80 km/h na quarta-feira e aumento gradual da agitação marítima, com ondas de sudoeste que poderão atingir cinco metros na terça e quarta-feira.

“Esta situação meteorológica será também caracterizada pela subida generalizada de temperatura, em especial da mínima, contrastando com os valores baixos registados nos últimos dias” refere o IPMA em comunicado.

Também hoje, o IPMA colocou hoje as nove ilhas dos Açores sob avisos laranja e amarelo, devido aos efeitos da depressão.