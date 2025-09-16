MADEIRA Meteorologia
Debate JM: Batista prioriza habitação, apoio às famílias e aproveitamento dos fundos europeus

    Debate Autárquicas Porto Santo. Joana Sousa
Romina Barreto

Jornalista

Região
Data de publicação
16 Setembro 2025
19:20
Comentários

O atual presidente e candidato destaca o trabalho iniciado em 2021 na área da habitação, antecipando a valorização do património e a necessidade de soluções diferenciadas para jovens e famílias com rendas reduzidas.

“A habitação em primeiro lugar, continuar o apoio às famílias, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, o aproveitamento dos fundos comunitários do quadro 20/30 e ainda de alguns fundos disponíveis no PRR”, corroborou o social-democrata.

“Nós temos soluções habitacionais de várias vertentes. Há a parte social, renda reduzida e há os jovens que precisam de uma oportunidade para construir uma casa”.

Acompanhe nas plataformas digitais o debate autárquico dedicado ao concelho do Porto Santo, uma iniciativa do JM e da rádio JMFM, em parceria com o canal NaMinhaTerra TV. Em estúdio estão Nuno Batista, candidato da coligação PSD/CDS, Luís Bettencourt, que lidera o projeto do UNE, e Nádia Melim, PS.

