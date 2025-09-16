Debate JM: Batista prioriza habitação, apoio às famílias e aproveitamento dos fundos europeus

O atual presidente e candidato destaca o trabalho iniciado em 2021 na área da habitação, antecipando a valorização do património e a necessidade de soluções diferenciadas para jovens e famílias com rendas reduzidas.
“A habitação em primeiro lugar, continuar o apoio às famílias, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, o aproveitamento dos fundos comunitários do quadro 20/30 e ainda de alguns fundos disponíveis no PRR”, corroborou o social-democrata.
“Nós temos soluções habitacionais de várias vertentes. Há a parte social, renda reduzida e há os jovens que precisam de uma oportunidade para construir uma casa”.
Acompanhe nas plataformas digitais o debate autárquico dedicado ao concelho do Porto Santo, uma iniciativa do JM e da rádio JMFM, em parceria com o canal NaMinhaTerra TV. Em estúdio estão Nuno Batista, candidato da coligação PSD/CDS, Luís Bettencourt, que lidera o projeto do UNE, e Nádia Melim, PS.
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
No passado dia 4 de setembro assinalou-se o Dia do Psicólogo em Portugal. Uma data simbólica, mas sobretudo uma oportunidade para refletir sobre o papel...
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
Vivemos tempos estranhos. A História sempre teve convulsões, guerras e líderes erráticos, mas a sensação contemporânea é a de que o caos deixou de ser...
Num mundo globalizado, mais do que nunca, é importante uma perspetiva humanista do lugar, com respeito por todos os habitantes, dos mais jovens aos mais...
Acaba de ser divulgado o estudo referencial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) Education at a Glance 2025. Entre inúmeros...
Do mês de setembro diz-se que é um mês de recomeços, de início de novo ciclo. Para muitos é como se de um novo ano se tratasse. Fazem-se planos, definem-se...
A Integração Europeia arrancou com base num projeto de paz e estabilidade, mas rapidamente se tornou um dos motores de desenvolvimento socioeconómico nos...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Benfica perdeu hoje em casa com os azeris do Qarabag, por 3-2, na estreia na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, numa partida em que desperdiçou...
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi hoje internado de urgência num hospital de Brasília após ter-se sentido mal, revelou um dos seus filhos....
A greve dos trabalhadores da Horários do Funchal, que estava agendada para amanhã e quinta-feira, foi desconvocada, tal como o JM deu conta na sua edição...
O Presidente da República confirmou hoje que está inclinado a marcar as eleições presidenciais para 18 de janeiro e, sem comentar candidaturas, manifestou...
A juíza de instrução do Funchal mandou hoje para julgamento o antigo presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, e o ex-vereador António...
O secretário-geral do PCP participou hoje numa sessão pública no auditório da Universidade da Madeira, onde comparou os militantes e os candidatos da CDU...
A nova unidade de saúde do Porto Santo voltou a estar em destaque durante o debate autárquico promovido pelo JM, rádio JMFM e NaMinhaTerra TV, com os candidatos...
No entender de Nádia Melim, tal como a mobilidade, a sazonalidade é “um problema quase crónico” no Porto Santo. “Existem várias dificuldades que a nossa...
A greve dos trabalhadores da Horários do Funchal, que estava agendada para amanhã e quinta-feira, foi desconvocada.
Os trabalhadores decidiram, em plenário...