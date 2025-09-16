Debate JM: Batista prioriza habitação, apoio às famílias e aproveitamento dos fundos europeus

O atual presidente e candidato destaca o trabalho iniciado em 2021 na área da habitação, antecipando a valorização do património e a necessidade de soluções diferenciadas para jovens e famílias com rendas reduzidas.

“A habitação em primeiro lugar, continuar o apoio às famílias, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, o aproveitamento dos fundos comunitários do quadro 20/30 e ainda de alguns fundos disponíveis no PRR”, corroborou o social-democrata.

“Nós temos soluções habitacionais de várias vertentes. Há a parte social, renda reduzida e há os jovens que precisam de uma oportunidade para construir uma casa”.

