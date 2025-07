Assinala-se hoje o Dia Nacional da Doação de Orgãos e das Transplantações. Em manchete, o JM destaca o contributo que o SESARAM dá a esta realidade, na qualidade de hospital de colheitas. Ocorrem quatro a cinco doações por ano, na Região, sendo que o número mais elevado ocorreu no ano passado.

Em Perdidos e Achados, levamos o leitor até ao Poço dos Chefes, no Curral das Freiras, e damos-lhe conta de que este ano não houve voluntários na habitual tarefa de manutenção, pelo que todos os cuidados devem ser tidos em conta. Mergulhos deverão ser evitados, por exemplo. Ignorando esta realidade, os turistas são atraídos até ao local e mostram-se rendidos à paisagem e à água cristalina.

Na corrida às autárquicas, o médico José Luís Nunes volta a ser notícia de primeira página no Jornal, desta vez porque aceitou o convite de Jorge Carvalho para encabeçar a lista à Assembleia Municipal, o que faz dele recandidato ao cargo.

Ainda sobre o tema autárquicas, Basílio Santos é apresentado como candidato do JPP à Câmara Municipal da Calheta.

Outro destaque neste edição. Um helicóptero suscitou espanto em Machico ao poisar no meio do casario. Fomos saber e descobrimos que foi contratado pela empresa responsável por uma obra camarária.

E para ler em Oocrrências, excessos de álcool estragaram a noite a vários jovens, entre os quais, menores.

