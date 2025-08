A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, esteve esta tarde no Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde decorre a segunda edição do Curso de Primeiros Socorros de 2025.

Promovida pela Direção do Internato Médico do SESARAM, esta formação destina-se a jovens entre os 16 e os 25 anos e tem como objetivo dotar os participantes de competências básicas para atuar em situações de emergência.

Durante o curso, os jovens aprendem a identificar sinais e sintomas em situações críticas, executar manobras de Suporte Básico de Vida, prestar assistência imediata a vítimas de acidentes ou mal súbito até à chegada de socorro especializado, além de receberem orientações sobre como manter a calma, garantir a segurança da vítima e comunicar eficazmente com os serviços de emergência.

Desde 2004, esta iniciativa já formou cerca de 1.500 jovens, reforçando a importância da preparação da população jovem para responder a situações de emergência médica.