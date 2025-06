Um curso de bordado Madeira vai decorrer nas instalações da Casa do Povo de São Roque do Faial, a partir do próximo dia 11, estando as inscrições abertas até ao dia 9.

As inscrições podem ser feitas na Casa do Povo, no horário de expediente (segunda a sexta das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00) ou através do e-mail cpsaoroquedofaial@gmail.com.

O curso funcionará às quartas-feiras das 10 às 14h00 e será ministrado por uma técnica da Divisão de Dinamização e Valorização Rural, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.