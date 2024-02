Cunha e Silva diz que reunião do PSD não é para eleger sucessor de Albuquerque

O presidente da Mesa do Conselho Regional do PSD-Madeira, João Cunha Silva, explica que o Conselho Regional do partido desta quinta-feira não é uma reunião para eleição do sucessor de Miguel Albuquerque.



“Este é o primeiro degrau de uma caminhada. Não vai sair daqui um nome”, disse Cunha e Silva à entrada do Centro de Congressos da Madeira.

A reunião inicia-se pelas 18h00.