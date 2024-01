Cunha e Silva acaba de entrar na Quinta Vigia

João Cunha e Silva, figura grada do PSD-M e que foi vice-presidente do GR, entrou há instantes na Quinta Vigia, onde é aguardada a chegada de Rui Barreto, o secretário regional da Economia e líder do CDS.

De recordar que este é também presidente da Mesa do Congresso do PSD-M, podendo ser nesta qualidade que se apresentou hoje na sede do executivo madeirense, uma vez que o processo de eleição interna poderá ter de passar pelas suas mãos.

Isto depois de durante a manhã, como o JM deu nota, ter por aqui passado Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD-M, ele que foi crucial nas negociações com o PAN em setembro de 2023.

Neste momento, os órgãos de comunicação social do país avançam que Albuquerque vai renunciar ao cargo, informação que ainda não é oficial.

O que se sabe, isso sim, é que o PSD-M agendou uma conferência de urgência para as 17h00 de hoje e o PAN para as 19h00.