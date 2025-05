A Cultura é o tema que faz manchete na edição de hoje do JM. Seis associações reclama políticas para o setor, para além dos apoios pontuais. Mais espaços, menos burocracia e melhor calendarização de eventos, de modo a evitar sobreposição de datas, são as principais reivindicações.

Em Perdidos e Achados levamos o leitor ao Miradouro do Paraíso, um investimento no vela de Machico que se tem revelado certeiro, no sentido que está a atrair turistas e locais. Não há bela sem senão, mesmo num Paraíso, havendo algumas arestas a limar, nomeadamente ao nível da limpeza e da sinalização.

Nesta edição, damos a conhecer ao leitor uma nova ‘revolução’ anunciada, com vista a melhorar a circulação na zona do Porto do Funchal. A APRAM já encomendou o estudo de que nos fala Paula Cabaço, a presidente.

Os estragos causados pelo mau tempo, entre os quais duas derrocadas, são notícia nesta edição, para ler em Ocorrências.

Estes são os assuntos em destaque na primeira página, mas há mais para ler. Acompanhe o JM também na versão online, nas redes e na APP. Boa leitura e bom domingo.