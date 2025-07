”Excecional”, este o balanço que a Administração de Portos da Madeira (APRAM) faz à época alta de cruzeiros na Madeira, a qual acontece entre 1 de setembro e 31 de maio. Segundo informação daquele organismo, os portos da Madeira registaram, na temporada 2024/25, um crescimento de 23,5% em passageiros, outro de 26,71% nos tripulantes e de 17,13% no número de escalas ocorridas no Funchal e na ilha do Porto Santo.

Esta temporada, que terminou maio, movimentou 743.699 passageiros, suplantando em quase mais 140 mil passageiros os 604.370 cruzeiristas que passaram pela Madeira no período homólogo anterior.

Um crescimento que se verificou também ao nível das escalas, com o número de navios de cruzeiro que atracou nos portos regionais a aumentar de 254 em 2023/24 para 335 em 2024/25, e que reflete “a aposta do Governo Regional, através da secretaria regional da Economia, no setor.”

“Congratulo a APRAM, todos os seus dirigentes e trabalhadores pelo magnifico trabalho realizado, que tornou o Porto do Funchal numa referência do turismo de cruzeiros no atlântico”, sublinhou José Manuel Rodrigues. “Foi de longe a melhor temporada de cruzeiros para os Portos da Madeira, com subidas significativas no número de passageiros, escalas e tripulantes”, sublinha a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, perspetivando mais um excelente ano para o setor. “Já tínhamos fechado o ano de 2024 com um recorde de passageiros e tripulantes, - mais 16,65% do que em 2023 – e este primeiro trimestre foi igualmente de crescimento e os números da temporada permitem antever mais um ano muito bom para a indústria dos cruzeiros”, acrescenta a responsável pelos Portos da Madeira.