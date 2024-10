Terão lugar, nos dias 11 e 12 de outubro, as primeiras jornadas denominadas ‘A Linha da Frente na Visão do Operacional’, organizadas pela Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

O evento acontecerá no no auditório do Comando Operacional da Madeira, entre as 9 e as 17 horas, no dia 11, e entre as 9 e as 18 horas, no dia 12, e tem por objetivo “unir forças, partilhar experiências e fortalecer a colaboração interinstitucional”, refere a organização.

Entre os temas abordados estarão o voluntariado, o ingresso de novos elementos nas forças de segurança, Forças Armadas e Corpos de Bombeiros, primeiros socorros psicológicos, ajuda de pares, entre outros tópicos de grande relevância.

Refira-se que a cerimónia de abertura decorrerá no dia 11 de outubro, com intervenções de Raquel Gonçalves, socorrista principal da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, Tenente-Coronel Rui Nunes, presidente da Delegação da Madeira da CVP, e Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

A inscrição nas jornadas decorre até ao final do dia de hoje através dos seguinte link.

Poderá consultar o programa das Jornadas aqui.