Cristina Pedra mantém o pelouro da Cultura na CMF e garante que investimento vai aumentar

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, anunciou esta manhã, durante a apresentação do programa da Feira do Livro do Funchal, que mantém o pelouro da Cultura na autarquia que agora lidera.

Cristina Pedra mantém assim a pasta que foi compromisso assumido por Pedro Calado, e garante que o investimento de 6,5 milhões de euros contemplado no Orçamento Municipal (4,5%) não irá diminuir nos anos futuros, devendo sim ter um reforço já a partir do próximo ano.

“A cultura é a evolução da sociedade”, vincou Cristina Pedra, assumindo o compromisso que “será aumentado o valor” canalizado para esta área que nos permite “evoluir como cidadãos”.