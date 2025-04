Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, teceu hoje elogios ao Papa Francisco, destacando o impacto do seu pontificado. No entanto, lembra os desafios que ainda se colocam à modernização da Igreja Católica.

“O Papa Francisco foi um Papa que não me deixou indiferente. Bem pelo contrário. Diria que, da forma como fui criada e dentro do meu quadro de valores, nenhum Papa me foi indiferente, mas o Papa Francisco era muito avançado para os dias de hoje. Não tão avançado como a igreja ainda precisa”, afirmou a autarca, considerando que há ainda um longo caminho a percorrer no seio da Igreja.

“Estamos a falar de uma instituição milenar e que tem de se modernizar continuamente, mas, em pouco tempo, o Papa fez muito mais do que muitos Papas que o antecederam”, sublinhou.

Cristina Pedra falava aos jornalistas à margem da apresentação do evento ‘vivaCidade’.