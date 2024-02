Crise Política: IL é o último a ser ouvido no dia de hoje

Nuno Morna, deputado único da Iniciativa Liberal, é o último a ser ouvido esta tarde pelo Representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

Consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia Legislativa Regional quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira.

O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.

Nuno Morna (IL), no rescaldo da exoneração, afirmou que “já vinha tarde”, deixando claro que não há, a seu ver, interesse em resolver a situação. “Neste momento, o problema são os partidos da maioria, não são os partidos da oposição, e não vejo desses partidos um esforço que seja convincente para resolver tudo isto”. Iniciaram-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias.

Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00).