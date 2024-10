Bom dia!

A afluência recorde de turistas, principalmente nos meses de verão, não beneficiou o comércio urbano, argumenta a ACIF ao JM. A realidade regional, segundo a associação presidida por Veiga França, é de uma “economia dual”, de “expansão contínua no setor ligado ao turismo” e de “graves dificuldades” nas demais áreas. Eduardo Jesus enaltece o trabalho de promoção que ofereceu “uma das melhores épocas” de verão na Madeira.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca menos 300 habitações mesmo com reforço de verba do PRR. A oferta pública lançada pelo Governo Regional só permite adquirir 533 fogos dos 834 inicialmente previstos. Redução substancial apesar do investimento ter aumentado mais de 20 milhões de euros desde 2021.

Destaque também para a história da mulher que foi agredida pelo companheiro em dois dias consecutivos. Vítima recusou ir ao hospital após a primeira agressão. No dia seguinte, novo ataque acabou por deixá-la com uma perna partida.

Lembra-se do festival que nunca viu a luz? O Governo Regional abriu concurso público para a realização do Festival da Luz na Madeira, em 2017. Os quatro concorrentes foram excluídos e o projeto nunca saiu do papel.

Não perca ainda três dias cheios de ações e animação em Santana no âmbito do Festival Agrícola e Repentista da Madeira.

