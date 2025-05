O Crescer – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil vai lançar o projeto ‘Grupo de Competências Sociais e Pessoais’, especialmente criado para crianças dos 4 aos 12 anos com perturbação do espetro do autismo e outras perturbações do neurodesenvolvimento.

Organizados por faixas etárias e perfis de desenvolvimento, estes grupos têm como objetivo promover, de forma estruturada e lúdica, competências fundamentais como a empatia, a comunicação, a autorregulação emocional, a cooperação e a resolução de conflitos. As sessões serão conduzidas por profissionais especializados, garantindo um ambiente adaptado às necessidades de cada criança.

O projeto arranca no dia 6 de junho e decorrerá em sessões regulares nas instalações do Crescer.

Para dar a conhecer esta nova iniciativa, o Crescer convida todos os pais e encarregados de educação interessados a participar numa sessão de esclarecimento, onde poderão conhecer o projeto mais de perto, esclarecer dúvidas e perceber de que forma este grupo poderá beneficiar o percurso e desenvolvimento das crianças.

Está agendado para 10 de maio às 16h00 nas instalações do Crescer.

É obrigatória a inscrição para o endereço crescer.cadi@gmail.com