CRESCER em ação de voluntariado em Cabo Verde

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil orgulha-se de anunciar a participação da sua terapeuta da fala, Francisca Marujo, no programa de voluntariado internacional promovido pela VidaEdu, no Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde.
Este voluntariado em grupo representa não só uma oportunidade de intervenção direta junto de comunidades que mais precisam, como também a concretização de um dos grandes objetivos do CRESCER: “ir além-fronteiras e partilhar conhecimento especializado em desenvolvimento infantil com impacto real na vida das crianças e das famílias”.
A VidaEdu é uma organização não-governamental que promove programas internacionais de voluntariado, estágios e experiências educativas. A sua missão centra-se em proporcionar crescimento pessoal e profissional aos participantes, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. No Tarrafal, os voluntários integram-se em projetos educativos e sociais, apoiando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
“Esta colaboração simboliza a importância de levar mais longe a nossa experiência e compromisso com a saúde, a educação e o bem-estar infantil, mostrando que o nosso trabalho não tem fronteiras quando se trata de apoiar quem mais precisa”, dá conta o CRESCER, m nota de imprensa.
