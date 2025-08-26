CRESCER em ação de voluntariado em Cabo Verde

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil orgulha-se de anunciar a participação da sua terapeuta da fala, Francisca Marujo, no programa de voluntariado internacional promovido pela VidaEdu, no Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde.

Este voluntariado em grupo representa não só uma oportunidade de intervenção direta junto de comunidades que mais precisam, como também a concretização de um dos grandes objetivos do CRESCER: “ir além-fronteiras e partilhar conhecimento especializado em desenvolvimento infantil com impacto real na vida das crianças e das famílias”.