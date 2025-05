No próximo dia 1 de junho, o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – promove uma iniciativa dedicada às crianças que frequentam a instituição, numa manhã cheia de atividades na Quinta da Caldeira, em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A comemoração, que decorre entre as 10h00 e as 13h00, assinala o Dia da Criança com um programa lúdico e pedagógico pensado para proporcionar momentos de partilha, diversão e aprendizagem às crianças e suas famílias.

Entre as atividades previstas estão uma experiência sensorial dinamizada pela equipa técnica do IFCN, interação com os animais da quinta, montar a cavalo, jogos tradicionais, brincadeira livre e um lanche partilhado.

A cerimónia de abertura contará com a presença de diversas entidades oficiais, incluindo a secretária regional da Inclusão, Juventude e Desporto, em representação do presidente do Governo Regional, a secretária regional da Saúde e da Proteção Civil, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o presidente do IFCN, em representação do Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, e o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Para além de assinalar simbolicamente o Dia da Criança, esta ação tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho desenvolvido tanto no CRESCER como na Quinta da Caldeira, bem como sensibilizar para as necessidades específicas de muitas crianças e das suas famílias, reforçando o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento integral na infância.