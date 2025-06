O Centro de Química da Madeira (CQM) realiza nos dias 25 e 26 de julho o seu 12º Encontro Anual. A edição deste ano terá lugar na Sala do Senado, situada no piso -2 do Campus da Penteada.

Este evento científico constitui um espaço privilegiado de partilha e de discussão dos resultados da investigação desenvolvida ao longo de 2024/2025, nas áreas estratégicas em desenvolvimento no Centro, designadamente Química Analítica, Química Alimentar, Saúde, Materiais, Modelação Molecular, Nanoquímica e Fitoquímica.

A participação no encontro é gratuita, mas requer inscrição até ao dia 10 de julho. Os interessados em apresentar comunicações orais devem submeter as suas propostas, até 7 de julho, utilizando o modelo disponível para o efeito na página do CQM.

O CQM é uma unidade de Investigação Nacional, sediada na Universidade da Madeira, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. Organizado em dois grupos interdisciplinares - Materiais e Produtos Naturais, o Centro constitui um elemento central na promoção e dinamização das atividades de I&D nas áreas da Química e Bioquímica na Região Autónoma da Madeira.

Além da investigação científica, o CQM desempenha igualmente um papel fundamental na formação pós-graduada, na colaboração com outras Unidades de I&D nacionais e internacionais e na prestação de serviços especializados à comunidade científica e industrial.

Através do seu Encontro Anual, bem como outras iniciativas de natureza científica, o CQM consolida a sua missão de promover a excelência científica, com elevado impacto social e económico, e reflete o seu compromisso com a inovação, a transferência de conhecimento e a formação de recursos humanos altamente qualificados, posicionando-o como um membro relevante da comunidade científica internacional.