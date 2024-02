Durante as férias de verão, estudantes universitários do 1º Ciclo (2º e 3º anos) e detentores de diploma (do 1º ou 2º Ciclos) vão ter a oportunidade de usufruir de uma experiência em contexto real de trabalho e de realizar atividades de iniciação à investigação no Centro de Química da Madeira (CQM), numa das suas duas grandes áreas – Materiais e Produtos Naturais.

O período de manifestação de interesse acontece de 01 a 25 de fevereiro de 2024, mediante preenchimento de formulário eletrónico, que será disponibilizado no site do CQM. Durante o preenchimento, os candidatos devem submeter o seu curriculum vitae para fins de avaliação e selecionar até duas áreas de investigação onde, preferencialmente, gostavam de desenvolver seu estágio de verão, a escolher de entre o leque de opções disponíveis: Biomateriais, Bioquímica, Eletroquímica, Química Alimentar, Química Analítica, Química Bioinorgânica, Química Computacional, Química Física, e Química Orgânica.

Os candidatos selecionados serão posteriormente contactados pelo CQM para formalizarem a candidatura junto das entidades regionais que promovem os programas de Estágios de Verão para Universitários e Ingress@.

No ano em que celebra duas décadas de compromisso com a excelência científica e de serviço à Região e ao País, o CQM reitera, assim, o compromisso em estimular o gosto pela descoberta e motivar os jovens para as áreas das ciências e tecnologias, nomeadamente da Química e da Bioquímica, aproximando-os dos investigadores e do seu trabalho, transmitindo-lhes, ainda, o contributo da ciência para o progresso, inovação e qualidade de vida dos cidadãos. O CQM é uma unidade de Investigação Nacional, com sede na Universidade da Madeira, classificada com “Excelente”, e apoiada pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e pela SRECT – Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.