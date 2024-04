CQM explora a utilização da fiação centrífuga no desenvolvimento de fibras em conferência

No próximo dia 15 de abril, a Universidade da Madeira será palco de uma conferência que se debruçará sobre a utilização da fiação centrifuga para o desenvolvimento de fibras poliméricas e inorgânicas, tema o qual contará com a intervenção de Jan Macak, investigador da University of Pardubice e Brno University of Technology, na República Checa.

Conforme informa uma nota enviada à redação, no decorrer da conferência, organizada pelo Centro de Química da Madeira, no âmbito do programa Erasmus+, será abordada a utilização da fiação centrífuga como uma das poucas técnicas viáveis para o desenvolvimento e síntese de fibras com composições químicas diferentes, incluindo poliméricas, inorgânicas e híbridas.

Serão ainda apresentados detalhes sobre a síntese, caraterização de vários tipos de fibras sintéticas e poliméricas para a utilização em áreas como a filtração, cosmética e dermatologia.

Esta conferência irá decorrer presencialmente na Sala 0.57, localizada no piso 0 do Campus da Penteada.

A participação requer inscrição prévia, através de formulário online, até ao dia 14 de abril.

Jan M. Macak é investigador sénior e líder de grupo no Centro de Materiais e Nanotecnologias da University of Pardubice, e no Central European Institute of Technology (CEITEC)), em Brno, como líder do grupo de investigação em Nanomateriais Avançados de Baixa Dimensão. Obteve o seu doutoramento em 2008 na FAU Erlangen-Nuremberg, Alemanha. É detentor de vários prémios e distinções, tendo, inclusive, em 2015, recebido a ERC Starting grant “Chromtisol”, dedicada ao desenvolvimento de um novo tipo de células solares. As suas áreas de investigação centram-se na síntese e aplicação de estruturas avançadas de baixa dimensão, como nanotubos, nanopartículas e nanofibras.