Trabalhadores da ARM cancelam greve agendada para terça-feira e quinta-feira

Os trabalhadores da ARM - Águas e Residuos da Madeira, reunidos em plenário, analisaram o ponto de situação da revisão do acordo de empresa (AE) para 2024 e decidiram por unanimidade mandatar o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente (SITE) para assinar o acordo negocial de revisão do AE e cancelar a greve marcada para esta terça-feira, 30 de abril, e para a próxima quinta-feira, 2 de maio.

Os trabalhadores reconhecem que a proposta apresentada pela ARM e Secretaria da Agricultura e Ambiente tem “algumas melhorias significativas”, mas esperavam que a mesma fosse mais ao encontro das suas reinvidicações, nomeadamente no que diz respeito ao reforço do subsídio de penosidade e insulubridade, na progressão pela avaliação e ainda no reconhecimento de antiguidade e nos aumentos salariais.

Pela positiva destacam a implementação das 35 horas semanais para todos os trabalhadores.